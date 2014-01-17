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货币新闻 | 2014年 1月 17日 星期五 17:37 BJT

表格：英国12月零售销售同比增长5.3%，创2004年10月以来最大涨幅

路透伦敦1月17日 - 英国统计局周五公布，英国12月零售销售较前月增长2.6%，较上年同期增长5.3%。预估分别为增长0.4%和2.6%。

以下为详细数据:

零售销售量　　　　　 12月　 11月 (11月前值) 预估

较前月%(经季节调整) 2.6* 0.1 (0.3) 0.4

较上年同期% 5.3** 1.8 (2.0) 2.6

* 较上月增幅创2010年2月以来最大

** 较上年同期增幅创2004年10月以来最大 (编译 田建华; 审校 高琦)
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