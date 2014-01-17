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货币新闻 | 2014年 1月 17日 星期五 17:09 BJT

表格：LME金属库存最新变化--1月17日

路透伦敦1月17日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存            变动
    铜           335,775          -1,050
    锡             9,470             -60
    铅           209,750          -1,250
    锌           883,950          -4,100
    铝         5,484,375          -7,950
    镍           260,448            -798
    铝合金        56,240             -40
    NASAAC        83,000            -520
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品种   库存数据          库存分布             品种    库存数据           库存分布
 铜     MCU-STOCKS      <0#MCUSTX-LOC-GRD>   铅      MPB-STOCKS       <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝     MAL-STOCKS      <0#MALSTX-LOC-GRD>   锡      MSN-STOCKS       <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌     MZN-STOCKS      <0#MZNSTX-LOC-GRD>   铝合金  MAA-STOCKS       <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍     MNI-STOCKS      <0#MNISTX-LOC-GRD>   NASAA   MNA-STOCKS       <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 杜明霞；审校 艾茂林)
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