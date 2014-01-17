《MAGUIRE专栏》压榨和出口需求旺盛恐耗尽美国大豆供应

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
同时，由于国内大豆价格疯涨，也料将推动阿根廷生产商选择囤积而非出售大量今年生产的大豆。所以在种植季最终结束后，出口商能拿到多少南美大豆尚未可知。今年的南美产量仍将受干热天气影响。
**国内竞争**
在全球贸易商静候南美大豆产量情况更加清晰的同时，在强大的压榨利润率驱动下，美国大豆加工商则不断推高豆粕和豆油加工量。
美国全国油籽加工商协会(NOPA)最新产量报告显示，美国大豆加工商在12月创纪录地压榨了1.653亿蒲式耳大豆，此前在10月和11月连续创下多年高点。
总的来说，美国加工商仅在过去三个月就压榨了逾4.8亿蒲式耳大豆。由于国内压榨利润率继续走高，1月有望再次创下压榨量的历史新高。
如欲查看NOPA大豆压榨季度图表，请点选(link.reuters.com/vyt95v)
如欲查看美国大豆产量、用量及库存图表，请点选(link.reuters.com/wyt95v)
大豆产量飞速增长，当然会令豆粕和豆油消费者备受鼓舞，可预期到未来数月豆粕和豆油供给充足。
不过一旦把出口商订购的大豆从国内库存扣除后，可用库存明显减少，关注大豆数量的人们将不得不担心了。
市场空头会老调重弹他们的合理预期--一旦巴西和阿根廷港口的供应涌入市场后，大量出口订单或被取消，新增供应显然有可能会大幅放大可用供应的预估。
但是，如果因为某些原因订单并未取消，而且国内压榨商继续以创纪录的速度消化余下库存，或许就会真的出现供应危机--按照2013/14年度的美国产量预估，可能在2014年作物收获前都不足以满足全部市场需求。(完) (编译 李爽/朱晓军；审校 孙茉莉)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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