《MAGUIRE专栏》压榨和出口需求旺盛恐耗尽美国大豆供应

同时，由于国内大豆价格疯涨，也料将推动阿根廷生产商选择囤积而非出售大量今年生产的大豆。所以在种植季最终结束后，出口商能拿到多少南美大豆尚未可知。今年的南美产量仍将受干热天气影响。

**国内竞争**

在全球贸易商静候南美大豆产量情况更加清晰的同时，在强大的压榨利润率驱动下，美国大豆加工商则不断推高豆粕和豆油加工量。

美国全国油籽加工商协会(NOPA)最新产量报告显示，美国大豆加工商在12月创纪录地压榨了1.653亿蒲式耳大豆，此前在10月和11月连续创下多年高点。

总的来说，美国加工商仅在过去三个月就压榨了逾4.8亿蒲式耳大豆。由于国内压榨利润率继续走高，1月有望再次创下压榨量的历史新高。

如欲查看NOPA大豆压榨季度图表，请点选(link.reuters.com/vyt95v)

如欲查看美国大豆产量、用量及库存图表，请点选(link.reuters.com/wyt95v)

大豆产量飞速增长，当然会令豆粕和豆油消费者备受鼓舞，可预期到未来数月豆粕和豆油供给充足。

不过一旦把出口商订购的大豆从国内库存扣除后，可用库存明显减少，关注大豆数量的人们将不得不担心了。

市场空头会老调重弹他们的合理预期--一旦巴西和阿根廷港口的供应涌入市场后，大量出口订单或被取消，新增供应显然有可能会大幅放大可用供应的预估。