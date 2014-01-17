中国新债：兴业银行下周五将发行51.84亿元信贷ABS

路透上海1月17日 - 中国兴业银行股份有限公司 周五公告称，将于下周五(24日)发行合计51.84185亿元人民币信贷资产证券化信托资产支持证券(ABS)，分为优先A1-1档、A1-2档、优先A2档、优先B档和次级档资产支持证券。
刊登在中国债券信息网的公告显示，优先A1-1档发行规模为15亿元，优先A1-2档发行规模7亿元，优先A2档资产支持证券20.48亿元，优先B档5亿元，次级档资产支持证券4.36185亿元。
该期资产支持证券中优先A1-1档和优先A1-2档为固定利率证券；优先A2档、优先B档为浮息，基准利率为一年定存利率；次级档资产支持证券无票面利率。
其中，优先档的票面利率或基本利差均采用荷兰式招标方式确定，优先A1-1档招标利率区间为5.4%-6.4%，优先A1-2档招标利率区间5.5%-6.5%，优先A2档招标基本利差区间2.5%-3.5%，优先B档招标基本利差区间3.5%-4.5%；次级档则采用数量招标方式发行。
该期ABS采用双评级制，中诚信国际和中债资信对其优先A1-1档、优先A1-2档、优先A2档的预定评级均为AAA，优先B档的预定评级则分别为AA-和A；由中诚信托担任发行人和受托人，中信证券 为主承销商。
该ABS具体招标时间为1月24日上午10:00-11:00，缴款日和分销日均为2月18日，起息和信托设立日则为2月19日。
信贷资产证券化通常在银行间市场发行；而企业资产证券化则以券商专项资产管理计划的形式，经证监会审批渠道在沪深交易所上市交易。
中国央行此前称，进一步扩大信贷资产证券化试点，将有利于金融支持经济结构调整和转型升级，可以有效优化金融资源配置、盘活存量资金。(完)
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(发稿 边竞; 审校 张喜良)