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货币新闻 | 2014年 1月 17日 星期五 13:15 BJT

日本数据：12月消费者信心恶化，民众可能对于提高消费税态度谨慎

日本12月消费者信心指数为41.3，低于11月的42.5。这项信心指数针对一般家庭，调查内容包括对收入和工作的看法等。

指数低于50，代表消费者看法悲观。

内阁府下调对消费者信心的评估，称信心呈现停滞。

参看相关细节，可点选日本内阁府网站：(here)。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)
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