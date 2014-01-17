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亚洲 | 2014年 1月 17日 星期五 12:23 BJT

《全球汇市》美元暂缓走势，澳元逼近三年半低位

美元兑日圆 从周四触及的一周高点104.925降至104.27日圆，不过仍稳稳落在104-105日圆的近期交投区间内。

欧元兑美元 报1.3617美元，并未显露出突破过去几周交投区间1.3550-1.3700美元的迹象。

不过英镑兑美元 走软至1.6340美元，周四曾触及一个月低点1.6316。

交易商表示，英镑难以延续涨势，因为不少利好的经济面消息已被市场消化。

英国周五稍晚公布的零售销售数据将提供有关该国经济的更多线索。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3616 1.3619 -0.02 -0.94 1.3745

美元/日圆 104.30 104.34 -0.04 -0.95 105.30

欧元/日圆 141.99 142.12 -0.09 -1.89 144.73

美元/瑞郎 0.9047 0.9047 +0.00 +1.33 0.8928

英镑/美元 1.6338 1.6353 -0.09 -1.32 1.6556

美元/加元 1.0931 1.0929 +0.02 +2.93 1.0620

澳元/美元 0.8812 0.8819 -0.08 -1.13 0.8913

新西兰元/美元 0.8298 0.8353 -0.66 +1.12 0.8206

澳元/日圆 91.910 92.020 -0.12 -2.07 93.850

新西兰元/日圆 86.550 87.160 -0.70 +0.16 86.410

英镑/日圆 170.41 170.63 -0.13 -2.25 174.33

澳元/新西兰元 1.0612 1.0552 +0.57 -2.18 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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