台湾货币市场：新钞兑换前资金情势趋紧，下周关注新钞兑换速度

* 新钞兑换前资金情势持平趋紧

* 短率仍大致持稳既有区间

* 下周关注实际新钞兑换速度

* 寿险资金强劲挹注令短票利率维稳

记者 詹静宜

路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周五大致持稳既有区间。银行间资金调度人士认为，为因应下周银行将开放一般民众兑换新钞，目前银行间库存现金部位明显垫高，周转金也变少致短期资金流动性降低，待开放新钞兑换后，年前趋紧的资金情势才可望有所缓解。

部分大型银行资调交易员表示，预计下周四(23日)起一般民众可向银行提领及兑换新钞，在启动新钞兑换之前银行间普遍保守操作，连大型行库也在调度20-22日的资金，料下周新钞兑换前市场资金仍旧偏紧，下半周资金情势才可能逐渐舒缓，不过仍待观察实际新钞兑换速度而定。

〞由于今年农历年放假时间点比较晚，因此下周新钞兑换速度也很难说。〞一家大型银行业交易员称。

他们并表示，尽管市场预期银行间启动新钞兑换后，可望改善目前趋紧的资金情势，但紧接着时序逼近月底、旬底，预料月底资金紧缩效应将陆续浮现，银行间保守操作心态仍将持续，市场仍须谨慎因应。

本地时间12:12：

**台币兑美元 暂升1.79角报30.077。

**台股 走跌0.14%，报8,600.02点；成交量 暂为669.30亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.386%，略低于上日的0.387%。今日区间暂在0.295-0.400%，同于上日收报价位；一周拆款利率暂在0.385-0.42%，上日则为0.380-0.42%。

**周五短票量稍增**

短票市场方面，大型票券商交易人士指出，周五例行性短票发行量稍有增加，而银行端资金操作较为保守，目前资金情势大致持平趋紧一点，随着银行间开放新钞兑换后，资金情势料将比较宽裕。

“尽量引导做跨年短票，寿险资金还是蛮强劲的，且都可以跨年。”一大型票券商交易员称。

此外，上述交易员亦称，今日票券商间拆款比较难找，都以到期续作为主，部分因为银行间美元部位略缺稍有影响台币资金调度。

跨农历年的短票利率在0.61-0.62%，年内短天期的短票利率在0.58-0.60%，大致均稳于上日。

台湾央行周五存单到期金额947亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

下周存单到期总额为1兆585亿台币，存单到期情况分别为：周一2,104.80亿台币、周二863.00亿台币、周三644.30亿台币、周四3,368.50亿台币以及周五3,604.40亿台币。

拆款中心 资料显示，修正后周四超额准备为191亿台币，累计超额准备为负1,726亿，加计前期1%的超额准备为负769亿台币。

**债券RP利率持平**

债券市场附买回(RP)利率周五持平，今日有两年期公债350亿台币以及台化 100亿台币公司债交割，市场资金分配略有不均，不过整体仍宽裕，续做平顺完成，新做则需花点时间调度。

展望下周，资金调度人士表示，由于陆续有五年公债、中钢 公司债要交割，23日银行也要换新钞，预料资金状况较本周趋紧，但RP利率应不至于有走高压力。

一大型证券商表示，虽然今日资金缺口较大，不过寿险业者在昨日就将券框完了。近期投信业者申购与赎回的频率较高，虽然感觉整体资金宽裕，但在分配不均的状况下，RP利率只能维持在既有水准，无法进一步压低。

另一票券商交易员则称，除今日两年公债交割外，下周一还有351亿台币五年公债交割，因此感觉银行心态偏向保守。

一证券商交易员认为，年关前通货发行增加、企业资金需求也大，预料下周会偏向紧俏，不过整体资金池仍宽裕，因此不会调不到资金。

台湾财政部今日发行两年期公债350亿台币、20日发行五年公债351亿台币、29日预计发行20年公债300亿台币。21日则有98/1期公债本金到期，金额800亿台币。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间0.56-0.57%；农历年前公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%，跨农历年公司债RP利率主要成交区间在0.66-0.68%，亦与上日相同。

主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.52%，约一至两周天期公司债RP利率交投主要在0.50-0.57%，同于上日区间。