《热点聚焦》高盛悄然转移岗位至低成本城市，对获利贡献明显

但高盛高管乐见向盐湖城转移尝试的进展情况，并希望能够进一步壮大。部分人认为，相比于最初的设想，该行可在犹他州做得更多。

高盛计划近期在盐湖城至少再增聘200名雇员，并正在重新考虑哪些职位可迁至犹他州等地。

“盐湖城变得越来越大，”一名了解高盛想法的消息人士表示。其他较低成本的办公室也在增加，但增速无法获知。

一名内部人士表示，此举也可作为一种威慑银行初级员工的有效手段。

深夜，当纽约资历较浅的银行职员抱怨工作漫长又艰巨时，若半开玩笑地提到他们的职位可以迁至盐湖城，而那里有人乐意接手。

这名内部人士称，而突然之间，抱怨就停止了。(完)