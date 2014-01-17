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货币新闻 | 2014年 1月 17日 星期五 14:23 BJT

欧元区评等：标普将葡萄牙债信评级展望调整至“负面”

路透悉尼1月17日 - 评级机构标准普尔将葡萄牙主权债信评级展望从“列入负面观察名单”调整为“负面”，同时确认“BB”评级。

标普称，预计葡萄牙应能实现2013年财政赤字与国内生产总值(GDP)之比为5.5%的目标，并在2014年接近4.0%的目标。

“我们这样预期，部分是因为指标显示经济自2013年中以来有企稳迹象，”标普在声明中称。“出口表现强于预期，民间消费如预期般触底反弹，失业率温和下降，这些都应当支撑葡萄牙2014年的财政表现。”(完)

(编译 艾茂林; 审校 高琦)
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