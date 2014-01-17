《中国信用市场观察》银行业同业新规对融资端影响有限

作者 徐永

路透上海1月17日 - 中国银行业同业业务的规范虽迟迟未迎来“9号文“，但银监会最新监管文件透露出的将对该业务进行专营部门制改革的信息，仍然指示了同业业务未来的发展方向，但其对该业务规模扩张抑制效果可能有限。

这主要是因为，同业业务在总行层面建立专营部门，和央行拟推的第二代支付系统功能类似，主要提升的是商业银行总行对分支行同业业务及流动性管理的能力，而非能控制同业业务规模本身。

作为存贷比等指标控制下银行创新出的类信贷模式，同业买入返售等业务本质还是受下游企业融资需求推动，若今年融资需求继续保持旺盛，同业业务仍有扩张冲动。

另外，按照全国人大财经委副主任吴晓灵近期的政策建议，存贷比指标监管和贷款规模控制扭曲了商业银行的经营行为，在中央银行可以主动吐出基础货币和有充分操作自主权的情况下，有条件取消这两项措施，给商业银行资产管理的自主权。

她并建议，在存贷比指标暂未取消之间，应尽快改变计算口径，将非存款类金融机构在存款类金融机构的存款纳入一般存款统计，同时把同业存款也计入存贷比分母，承认吸收同业的存款也是资金来源之一。

负债端同业存款不计入分存贷比指标分母，资产端买入返售等业务不计入存贷比分子，是此前同业业务逃避监管的法宝。而将同业存款纳入分母，信贷业务通过同业资产科目逃匿的必要性降低，对资本计提和信贷规模真实性考核都有好处。

进一步而言，中国银行业同业业务扩张带来的流动性风险，也非贷款、同业及非标等业务规模需要单一数量规则管理的问题，在央行调控逐渐从数量向价格杠杆调控过渡的过程中，此类业务的约束更多应该依靠资本充足率及各种流动性等指标来实现，而非数量的绝对控制。

而且2010年以来，因严控信贷规模而创新出的银信合作，同业代付，银行理财，基金子公司，券商资管等融资模式，显示单纯数量管理的宏观审慎管理效果也并不好。

监管出发点若是规模控制，以中国金融机构层出不穷的创新动力，很快将有新的模式替代。

在这方面，银监会针对银行理财的“8号文”算是作出了监管转型的表率，不对非标业务进行绝对控制，而是运用非标资产相对占比来控制风险。

循此角度，中国银监会针对同业业务提出的最新监管措施，如由法人总部建立专营部门单独经营，其他部门和分支机构不再经营，分支机构不得在银行间市场单独立户，已开的账户要限期销户等，更多应该理解为对分支行同业业务的规范，而非压缩。

如此而言，债券市场至少上半年受非标业务挤压的状况仍将持续，但相对乐观的因素来自于流动性和基本面。受去年末财政存款投放近1.5万亿元的助力，超储规模目前在高位，虽然临近春节，但流动性应不会太过紧张，预期央行也会适时进行时点微调。

春节后的流动性状况则受信贷增速的影响，且会和基本面预期博弈。节后若信贷继续高速投放，对流动性将形成利空，但因为去年四季度以来相对低速的信用投放，对今年上半年的经济增长不利，届时形成的基本面悲观预期又将形成债市利好。

另外中诚信托兑付风险事件蔓延，及今年上半年信用债到期兑付量较大，导致信用市场刚性兑付打破的概率在上升，也会降低机构的风险偏好，利好利率债，信用债则继续偏空。