版本:
中国
货币新闻 | 2014年 1月 17日 星期五 14:40 BJT

菲律宾央行：在汇市遏制过度波动，政策依然适宜--央行总裁

“菲律宾央行将进入市场，以限制利率的过度波动，”泰谭柯向路透表示，“我们一直待命。当我们决定行动时，市场会知道也能感受到。”

菲律宾披索 周四触及逾三年低点，是今年迄今表现最差的亚洲货币。

泰谭柯称，因为近期通胀仍然可控，央行还可以维持创纪录的低利率。他还表示，当局正关注主要经济体的政策举动，如美国、欧盟和日本，将在必要时考虑调整。

菲律宾央行将在2月6日举行下次政策会议。其政策利率 自2012年10月以来一直保持在创纪录的低点3.5%。但分析师预计，菲律宾央行最早将在第二季度开始收紧政策。(完) (编译 艾茂林/朱晓军；审校 石冠兰/杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐