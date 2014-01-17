《中国债市每日综述》资金紧意浓IRS升但现券稳，关注央行是否施援

* 资金融出意愿减弱，流动性紧意进一步趋浓

* 七天和14天期回购加权利率均跳涨至5%以上

* 交易所隔夜回购利率盘中最高达40%

* IRS续升，但现券波动较为平稳

路透北京1月17日 - 因机构融出资金意愿减弱，中国银行间市场周五流动性紧意进一步趋浓，七天和14天期回购加权利率大步伐跳涨，推动IRS续升。不过交易员表示，虽有偏空因素扰动，但今日现券走势较为平稳。

展望下周，交易员多预期资金面紧势或延续，关注央行是否会利用公开市场施以援手；另对下周一将出炉的国内宏观经济数据亦将有所关注。

“早晨一上来确实感到资金紧张，不过今天卖券的也不太努力，买的可能希望再等待一个更低的位置，所以个人感觉成交不是特别活跃。”北京一银行交易员称。

一大型银行交易员亦指出，今日资金趋紧对市场有一定负面影响，且已公告的下周新债供给量也不算少，“但在这种情况下，利率债收益率还算是平稳的。”

她并称，对下周一将发布的宏观数据将给予一定关注。但自去年起经济基本面对债市的冲击偏弱，所以下周数据只要不大幅超预期，触动债市大幅波动的可能性较小；而随着春节现金需求逐步明显，预期下周流动性可能进一步收紧。

中国国家统计局将于下周一(20日)公布国内生产总值(GDP)等数据。路透调查显示，随着去年末货币环境的收紧，以及工业生产减速，中国经济增长动力在2013年四季度有所减弱，GDP同比增速将略降至7.6%。

中国人民币利率互换(IRS) 周五继续上行，因银行间资金市场紧势有增无减，七天期等回购利率扩大涨幅。就IRS具体变动来看，一年品种涨约5个基点(bp)，五年略逊，整条曲线稍有扁平化。

剩余期限约6.48年的固息国债130015券 最新报价对应收益率在4.63%/4.5650%，上日末笔为4.62%/4.53%。剩余期限约2.58年的固息国债130017券 最新报价对应收益率在4.23%/4.16%，上日末笔为4.25%/4.17%。

五年期国债期货主力合约1403 收报91.630元人民币，较上日结算价跌0.052元，或0.06%。

**资金紧意浓，盼央行逆回购**

受集中缴税因素影响，近两日起中国银行间市场流动性趋紧态势渐明显。在不断加重的谨慎预期下，周五资金供给稀少，七天和14天期回购品种加权利率涨幅明显扩大，后者甚至升逾100个基点(bp)，并均站上5%以上水平。

而午后，交易所市场隔夜质押回购利率 走势更是如坐过山车，盘中最高达40%，最终以18.26%收盘，该品种今日开盘时的水平是5.955%。

交易员们指出，其实机构此前对春节前流动性可能转紧已有预期，不过因自救方法有限，多将期望放在下周央行重启逆回购上。

北京一银行交易员表示，今日资金明显转紧，“供给很少，(早盘时)中介那边有(在加权价上)加100-200点的，也不容易借到。”

他并认为，除了回购市场，同业存款等线下业务借钱也十分不易，因年初以来长期资金价格一直维持高位，资金吃紧增加价格升压。

上海一银行交易员补充说，直到北京时间10点多，占回购成交主力的隔夜品种成交尚不足百亿元，主要因包括国开行等大型银行也少有资金供给，抑制交投。下一步只能期盼下周央行重启逆回购救急。

包括本周在内，央行公开市场连续三周空窗操作。不过随着春节渐近，业内人士认为，若有必要央行仍有可能再发逆回购，以保证节日前后流动性的整体稳定。

北京时间17:19 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.9850 2.7890 +19.60

七天 5.1688 4.3542 +81.46

14天 5.7128 4.7006 +101.22

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 18.260 3.1800 +1,508.00

七天 8.4750 4.3000 +417.50

14天 9.9000 7.6000 +230.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.8500 2.8300 +2.00

七天 4.7900 4.2900 +50.00

14天 6.0000 4.8000 +120.00

Shibor

其中:隔夜 2.8170 2.7723 +4.47

七天 4.7760 4.2560 +52.00

三个月 5.5868 5.5812 +0.56

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