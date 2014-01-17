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亚洲 | 2014年 1月 17日 星期五 15:33 BJT

台湾债市：殖利率随美债小幅收低，留意提前反应美联储会议变数

* 殖利率小幅收低，反映美债走多
    * 封关前料区间整理，不排除先反应美联储会议变数
    * 下周20年公债标售寿险业料捧场，惟不致出乎意料

    路透台北1月17日 - 台湾主要公债殖利率周五收低，惟跌幅较盘初收敛。交易员表示，虽有美债走多带动
，不过交易商对月底前的美债走势审慎看待，致使追价意愿低落。
    
    展望下周，由于离封关仅六个交易日，交易商一般预料，交易将逐渐冷清，台债殖利率应会随着美债呈现
区间整理走势，五年券看在1.10-1.15%，10年券则在1.62-1.68%。
    
    但也有交易商认为，虽然美国10年指标公债殖利率 仍在3.0%大关前整理，但因美联储将在29
日召开利率决策会议，此前市场料将逐步反应进一步缩减购债规模的利空，带动殖利率再次挑战3.0%支撑。台
债因在27日封关，因此不排除有提前反应的可能。
    
    〞我认为宽松政策退场对五年券影响最大，殖利率走势会比较偏空。〞一证券商主管说。
    
    他大胆预估，五年券殖利率不是在农历年前，就是年后，会有弹破1.15%进而测试1.20%支撑的机会。    
    
    但也有证券商交易主管认为，债市通常会在封关前有红包行情，这较有可能发生在筹码集中、成交清淡的
10年券102/10身上，因此10年券表现应该会比五年券平稳。
    
    至于将在24日标售的20年券103/3，交易商认为，寿险业对长券有基本需求，再加上国库截标似乎已成惯
例，得标利率要走高不容易，应该就在2.10%附近。
    
    一证券商交易主管称，从上周中钢 公司债标售结果看，15年券来自寿险买盘的需求紮实，以此
推估20年公债标售料将不差。
    
    〞不过寿险今年多推外币保单，去化台币资金的需求没那么大，不至有非拿不可的压力。〞他说。
    
    中钢日前标售的15年期公司债以2.15%定价，发行金额90亿台币。    
    
    台湾央行将于下周五下(24日)标售20年期公债103/3，预计发行金额300亿台币。 
          
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                             (亿台币)
    5    103/02                   -0.65     1.1315   1.1225-1.1330      77.0
    5     103/4                   -0.35     1.1435   1.1338-1.1435      89.0
   10    102/10                   -0.22     1.6600   1.6508-1.6630       7.0
 
    下周的全球重要经济事件与数据有：    
    周一：中国公布12月固定资産投资、社会消费品零售总额、工业增加值、房地産投资和销售情况月报；美
国休市一天；日本11月工业生産修正值、産能利用率指数；德国12月PPI。
    周二：日本央行货币政策会议(至1月22日）；国际货币基金组织(IMF)发布全球经济展望报告；德国ZEW 1
月经济景气判断指数和现况指数；澳洲12月TD-MI通胀指标。
    周三：美国1月17日当周抵押贷款市场指数和再融资指数；加拿大央行公布利率决定和货币政策报告；英
国央行货币政策委员会1月会议投票结果；韩国第四季GDP初值；日本路透短观制造业1月景气判断指数；欧洲
央行管理委员会会议(无发布利率决定的计划)；泰国央行货币政策委员会会议。
    周四：美国公布1月18日当周初请失业金人数、12月领先指标、12月芝加哥联储全球活动指数、12月成屋
销售年率以及联邦住房金融局(FHFA)11月房价指数；法国、德国、欧元区Markit制造业、服务业和综合PMI
1月初值；菲律宾央行召开货币政策会议。
    周五：国际货币基金组织(IMF)副总裁筱原尚之召开新闻发布会。
    
         30       102/9                     没有成交
         20       102/8                     没有成交
         15       102/1                     没有成交
         10      102/10                       1.6600
          5      102/11                       1.0833
          2       102/7                     没有成交
 (完)

 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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