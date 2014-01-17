台湾债市：殖利率随美债小幅收低，留意提前反应美联储会议变数

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 殖利率小幅收低，反映美债走多 * 封关前料区间整理，不排除先反应美联储会议变数 * 下周20年公债标售寿险业料捧场，惟不致出乎意料 路透台北1月17日 - 台湾主要公债殖利率周五收低，惟跌幅较盘初收敛。交易员表示，虽有美债走多带动 ，不过交易商对月底前的美债走势审慎看待，致使追价意愿低落。 展望下周，由于离封关仅六个交易日，交易商一般预料，交易将逐渐冷清，台债殖利率应会随着美债呈现 区间整理走势，五年券看在1.10-1.15%，10年券则在1.62-1.68%。 但也有交易商认为，虽然美国10年指标公债殖利率 仍在3.0%大关前整理，但因美联储将在29 日召开利率决策会议，此前市场料将逐步反应进一步缩减购债规模的利空，带动殖利率再次挑战3.0%支撑。台 债因在27日封关，因此不排除有提前反应的可能。 〞我认为宽松政策退场对五年券影响最大，殖利率走势会比较偏空。〞一证券商主管说。 他大胆预估，五年券殖利率不是在农历年前，就是年后，会有弹破1.15%进而测试1.20%支撑的机会。 但也有证券商交易主管认为，债市通常会在封关前有红包行情，这较有可能发生在筹码集中、成交清淡的 10年券102/10身上，因此10年券表现应该会比五年券平稳。 至于将在24日标售的20年券103/3，交易商认为，寿险业对长券有基本需求，再加上国库截标似乎已成惯 例，得标利率要走高不容易，应该就在2.10%附近。 一证券商交易主管称，从上周中钢 公司债标售结果看，15年券来自寿险买盘的需求紮实，以此 推估20年公债标售料将不差。 〞不过寿险今年多推外币保单，去化台币资金的需求没那么大，不至有非拿不可的压力。〞他说。 中钢日前标售的15年期公司债以2.15%定价，发行金额90亿台币。 台湾央行将于下周五下(24日)标售20年期公债103/3，预计发行金额300亿台币。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/02 -0.65 1.1315 1.1225-1.1330 77.0 5 103/4 -0.35 1.1435 1.1338-1.1435 89.0 10 102/10 -0.22 1.6600 1.6508-1.6630 7.0 下周的全球重要经济事件与数据有： 周一：中国公布12月固定资産投资、社会消费品零售总额、工业增加值、房地産投资和销售情况月报；美 国休市一天；日本11月工业生産修正值、産能利用率指数；德国12月PPI。 周二：日本央行货币政策会议(至1月22日）；国际货币基金组织(IMF)发布全球经济展望报告；德国ZEW 1 月经济景气判断指数和现况指数；澳洲12月TD-MI通胀指标。 周三：美国1月17日当周抵押贷款市场指数和再融资指数；加拿大央行公布利率决定和货币政策报告；英 国央行货币政策委员会1月会议投票结果；韩国第四季GDP初值；日本路透短观制造业1月景气判断指数；欧洲 央行管理委员会会议(无发布利率决定的计划)；泰国央行货币政策委员会会议。 周四：美国公布1月18日当周初请失业金人数、12月领先指标、12月芝加哥联储全球活动指数、12月成屋 销售年率以及联邦住房金融局(FHFA)11月房价指数；法国、德国、欧元区Markit制造业、服务业和综合PMI 1月初值；菲律宾央行召开货币政策会议。 周五：国际货币基金组织(IMF)副总裁筱原尚之召开新闻发布会。 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.6600 5 102/11 1.0833 2 102/7 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
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路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。