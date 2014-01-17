台湾债市：殖利率随美债小幅收低，留意提前反应美联储会议变数

* 殖利率小幅收低，反映美债走多 * 封关前料区间整理，不排除先反应美联储会议变数 * 下周20年公债标售寿险业料捧场，惟不致出乎意料 路透台北1月17日 - 台湾主要公债殖利率周五收低，惟跌幅较盘初收敛。交易员表示，虽有美债走多带动 ，不过交易商对月底前的美债走势审慎看待，致使追价意愿低落。 展望下周，由于离封关仅六个交易日，交易商一般预料，交易将逐渐冷清，台债殖利率应会随着美债呈现 区间整理走势，五年券看在1.10-1.15%，10年券则在1.62-1.68%。 但也有交易商认为，虽然美国10年指标公债殖利率 仍在3.0%大关前整理，但因美联储将在29 日召开利率决策会议，此前市场料将逐步反应进一步缩减购债规模的利空，带动殖利率再次挑战3.0%支撑。台 债因在27日封关，因此不排除有提前反应的可能。 〞我认为宽松政策退场对五年券影响最大，殖利率走势会比较偏空。〞一证券商主管说。 他大胆预估，五年券殖利率不是在农历年前，就是年后，会有弹破1.15%进而测试1.20%支撑的机会。 但也有证券商交易主管认为，债市通常会在封关前有红包行情，这较有可能发生在筹码集中、成交清淡的 10年券102/10身上，因此10年券表现应该会比五年券平稳。 至于将在24日标售的20年券103/3，交易商认为，寿险业对长券有基本需求，再加上国库截标似乎已成惯 例，得标利率要走高不容易，应该就在2.10%附近。 一证券商交易主管称，从上周中钢 公司债标售结果看，15年券来自寿险买盘的需求紮实，以此 推估20年公债标售料将不差。 〞不过寿险今年多推外币保单，去化台币资金的需求没那么大，不至有非拿不可的压力。〞他说。 中钢日前标售的15年期公司债以2.15%定价，发行金额90亿台币。 台湾央行将于下周五下(24日)标售20年期公债103/3，预计发行金额300亿台币。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/02 -0.65 1.1315 1.1225-1.1330 77.0 5 103/4 -0.35 1.1435 1.1338-1.1435 89.0 10 102/10 -0.22 1.6600 1.6508-1.6630 7.0 下周的全球重要经济事件与数据有： 周一：中国公布12月固定资産投资、社会消费品零售总额、工业增加值、房地産投资和销售情况月报；美 国休市一天；日本11月工业生産修正值、産能利用率指数；德国12月PPI。 周二：日本央行货币政策会议(至1月22日）；国际货币基金组织(IMF)发布全球经济展望报告；德国ZEW 1 月经济景气判断指数和现况指数；澳洲12月TD-MI通胀指标。 周三：美国1月17日当周抵押贷款市场指数和再融资指数；加拿大央行公布利率决定和货币政策报告；英 国央行货币政策委员会1月会议投票结果；韩国第四季GDP初值；日本路透短观制造业1月景气判断指数；欧洲 央行管理委员会会议(无发布利率决定的计划)；泰国央行货币政策委员会会议。 周四：美国公布1月18日当周初请失业金人数、12月领先指标、12月芝加哥联储全球活动指数、12月成屋 销售年率以及联邦住房金融局(FHFA)11月房价指数；法国、德国、欧元区Markit制造业、服务业和综合PMI 1月初值；菲律宾央行召开货币政策会议。 周五：国际货币基金组织(IMF)副总裁筱原尚之召开新闻发布会。 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.6600 5 102/11 1.0833 2 102/7 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)