中国股市：沪综指收跌并创五个半月低点，IPO扩容令资金分流

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透北京1月17日 - 中国股市沪综指周五收跌，并创下五个半月来收盘低点。分析师表示，今日市场人气依旧低迷，热点散乱，而IPO重启后首只上市新股纽威股份 表现强劲，大家担忧未来新股继续发行和上市将持续分流资金面，大盘总体呈现弱势震荡格局。料短期市场下破2,000点关口的可能性较大。
沪综指 收报2,004.949点，跌18.752点或0.93%，上一收盘低点为7月31日的1,993点；本周累计下跌0.41%，为连续第三周下跌。上证A股今日成交额570亿元人民币，上日为627亿元。
“IPO发行分流资金，春节前流动性紧张再加上美联储QE退出缩减负债规模的预期都构成目前流动性偏紧的压力，股市在此背景下破2,000点的概率比较大。”中银国际证券策略分析师周荣华表示。
纽威股份周五首日上市，以集合竞价上限21.19元开盘，9:30开始连续交易后，瞬间即触及监管层设定的临时停牌标准，被停牌半小时，之后大多时间保持横盘，尾市拉升，收报25.36元，较发行价大涨43.49%。
沪深300指数 收报2,178.488点，跌1.51%；沪深300指数期货主力2月合约 尾盘报2,199点，跌1.11%，成交622,057手。（完)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0
路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美