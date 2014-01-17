《RUSSELL专栏》中国削减用煤看似利空进口，但实情或未必如此

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
**煤炭产量料增加1亿吨**
根据中国煤炭工业协会的数据，2014年中国煤炭产量料达到约38亿吨，较2013年增加2.7%或约1亿吨。
这表明假设库存水平不变，额外的1亿吨可能来自进口。
但进口增长不太可能如此强劲，因为很多船货都是运往珠江和长江三角洲，而这两地治理污染的力度或许最大。
2013年1-11月中国煤炭进口总量为2.392亿吨，较上年同期增长16.6%。
鉴于上述情况，倘若国际价格与中国国内价格仍构成竞争，那么2014年进口量增加类似规模似乎完全可行。
目前而言是这样，截至1月10日，澳洲Newcastle港口的一周指标现货价 为83.23美元，略高于去年9月所及四年低点76.70美元。
澳洲生产商可能也会发现他们比印尼同行更有优势一些，此前中国开始实施提高煤炭品质的举措。
印尼生产的煤炭比澳洲热值更低。印尼是发电所用动力煤的最大出口国。澳洲是最大的焦煤和动力煤出口国。
不过，长期而言煤炭业者应保持警惕，因为有时候趋势完全是自身获得动能。
中国显然正致力于减少煤炭使用，同时也在改善国内产出状况和基础设施。
虽然这并不意味着停止进口，但的确说明入境煤炭必须比国内价格更便宜，这意味着矿商将面临更低的结构性价格。(完)
(编译 朱晓军/石冠兰/王翔琼；审校 高琦/李春喜)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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