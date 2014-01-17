《RUSSELL专栏》中国削减用煤看似利空进口，但实情或未必如此

**煤炭产量料增加1亿吨**

根据中国煤炭工业协会的数据，2014年中国煤炭产量料达到约38亿吨，较2013年增加2.7%或约1亿吨。

这表明假设库存水平不变，额外的1亿吨可能来自进口。

但进口增长不太可能如此强劲，因为很多船货都是运往珠江和长江三角洲，而这两地治理污染的力度或许最大。

2013年1-11月中国煤炭进口总量为2.392亿吨，较上年同期增长16.6%。

鉴于上述情况，倘若国际价格与中国国内价格仍构成竞争，那么2014年进口量增加类似规模似乎完全可行。

目前而言是这样，截至1月10日，澳洲Newcastle港口的一周指标现货价 为83.23美元，略高于去年9月所及四年低点76.70美元。

澳洲生产商可能也会发现他们比印尼同行更有优势一些，此前中国开始实施提高煤炭品质的举措。

印尼生产的煤炭比澳洲热值更低。印尼是发电所用动力煤的最大出口国。澳洲是最大的焦煤和动力煤出口国。

不过，长期而言煤炭业者应保持警惕，因为有时候趋势完全是自身获得动能。

中国显然正致力于减少煤炭使用，同时也在改善国内产出状况和基础设施。

虽然这并不意味着停止进口，但的确说明入境煤炭必须比国内价格更便宜，这意味着矿商将面临更低的结构性价格。(完)