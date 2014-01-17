版本:
中国
货币新闻 | 2014年 1月 17日 星期五 16:39 BJT

瑞士数据：12月生产者/进口物价较前月持平，较上年同期下降0.4%

路透苏黎世1月17日 - 瑞士联邦统计局周五公布称，12月生产者/进口物价较前月持平，较上年同期下降0.4%。(完) (编译 朱晓军; 审校 李春喜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐