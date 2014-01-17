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市场报道 | 2014年 1月 17日 星期五 15:21 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：周末前走势沉闷

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* 澳元/美元走低0.12%，新西兰元/美元下挫0.63%，欧元/美元微跌0.08%，欧元/日圆涨0.22%

* 日股日经指数微幅收低0.08%，沪综指跌0.95%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上扬0.11%，美国10年期公债收益率(殖利率)报2.8396%

* 美国参议院批准预算案，政府支出之争落幕

* 日本政府上调经济评估，资本支出料增加

* 中国央行称将继续引导金融机构加强自身流动性管理

* 欧洲市场开盘相关图表，请点选(r.reuters.com/dec27t)。(完) (编译 张若琪 审校 隋芬)
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