表格：外资及陆资在台股买超36.60亿台币，连续第六日买超

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超36.60亿台币，连续第六日买超，六日来合计买超308.08亿台币；上交易日修正后为买超108.67亿台币。
三大法人今日合计买超36.07亿台币，上交易日修正后为买超92.56亿台币。
以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
1/20 +36.60 +0.07 -0.59 +36.07
1/17 +108.67r -10.62 -5.50r +92.56r
1/16 +47.02r +4.07 +1.75r +52.83r
1/15 +76.54 +15.42 +2.56r +94.52r
1/14 +1.09r +1.70 -2.05r +0.74r
1/13 +38.16 -1.34 +2.54r +39.37r
1/10 -3.51r -7.26 -0.79r -11.57r
1/9 +2.21r -6.92r +7.83r +3.12r
1/8 +35.68r +9.20 -0.89r +43.99r
1/7 +10.35 +11.00 -8.13r +13.22r
1/6 -0.81r -11.23 -16.24r -28.28r
1/3 -24.65 -4.97 -12.63r -42.24r
1/2 +23.72 +6.53 -0.89r +29.36r
本月累计 +351.07 +5.63 -33.02 +323.68
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
12月 +470.01r +13.54 -54.62r +428.93r
11月 -211.95 +43.53 -15.95r -184.37r
10月 +746.18r +10.09 -49.61r +706.66r
9月 +1,209.95r -25.27r -59.71r +1,124.96r
8月 -457.29 -69.42r +7.64r -519.06r
7月 +823.77 +161.48r -24.52r +960.73r
6月 -1,174.99r -116.68r -100.31r -1,391.98r
5月 +583.37r +13.79 -166.53r +430.64r
4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r
3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r
2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r
1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70
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参看台湾股市相关新闻，请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 詹静宜)
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%