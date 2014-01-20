版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 14:54 BJT

表格：外资及陆资在台股买超36.60亿台币，连续第六日买超

路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超36.60亿台币，连续第六日买超，六日来合计买超308.08亿台币；上交易日修正后为买超108.67亿台币。

三大法人今日合计买超36.07亿台币，上交易日修正后为买超92.56亿台币。

以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

1/20 +36.60 +0.07 -0.59 +36.07

1/17 +108.67r -10.62 -5.50r +92.56r

1/16 +47.02r +4.07 +1.75r +52.83r

1/15 +76.54 +15.42 +2.56r +94.52r

1/14 +1.09r +1.70 -2.05r +0.74r

1/13 +38.16 -1.34 +2.54r +39.37r

1/10 -3.51r -7.26 -0.79r -11.57r

1/9 +2.21r -6.92r +7.83r +3.12r

1/8 +35.68r +9.20 -0.89r +43.99r

1/7 +10.35 +11.00 -8.13r +13.22r

1/6 -0.81r -11.23 -16.24r -28.28r

1/3 -24.65 -4.97 -12.63r -42.24r

1/2 +23.72 +6.53 -0.89r +29.36r

本月累计 +351.07 +5.63 -33.02 +323.68

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

12月 +470.01r +13.54 -54.62r +428.93r

11月 -211.95 +43.53 -15.95r -184.37r

10月 +746.18r +10.09 -49.61r +706.66r

9月 +1,209.95r -25.27r -59.71r +1,124.96r

8月 -457.29 -69.42r +7.64r -519.06r

7月 +823.77 +161.48r -24.52r +960.73r

6月 -1,174.99r -116.68r -100.31r -1,391.98r

5月 +583.37r +13.79 -166.53r +430.64r

4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r

3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r

2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r

1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70

参看相关细节，请点选(here)

参看台湾股市相关新闻，请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 詹静宜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐