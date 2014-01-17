《技术分析》沪综指短线继续弱势震荡

作者 曾祥进

路透北京1月17日 - 中国股市沪综指 本周触及2,000点后略有止跌，随后窄幅震荡。技术面显示，短线均线系统保持空头排列压制大盘，技术指标虽处于超卖区但不严重，量能持续保持低位水平，料后市继续维持弱势震荡格局；中线看，其技术特征则为下跌中继形态，下行趋势没有改变，运行目标仍指向1,900点以下。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (link.reuters.com/sef26v)

本周沪指下跌触及2,000点后盘口出现护盘迹象，但随后反弹力度颇为有限，成交量能保持低位水平，显示无增量资金入市，整体呈弱势震荡行情。

短期均线继续空头排列并压制大盘，5日均线周五失守显示短线斩仓盘有所加剧，10日均线下周运行至2,020附近，与5日均线聚合共同形成短线阻力位，而2,000点作为整数位心理关口，实际支撑意义不大。

下档于去年8月1日形成的1,993-1,997点缺口势必遭到回补，不过短线而言，在2,000点之下继续出现维稳护盘的可能性较大，股指料暂不会出现持续下跌，在补缺并接近1,985点之后，大盘有望再现力度稍大反弹，节前围绕2,000点偏弱势震荡为主基调。

技术指标方面，随机指标(KDJ)、相对强弱指标（RSI）继续处于超卖区波动，布林通道（BOLL）下轨下周位于1,985点，显示股指下跌接近该位置后，仍有寻求反弹机会。

较长期走势(周线图): (link.reuters.com/tef26v)

沪综指本周收带上影线的小阴，整体缩量一成，技术特征为弱势反弹后受阻回落，配合上周大阴，周K线为下跌中继形态，空头能量在集中释放后等待重新聚集，以为下一波下跌打基础。

周均线系统亦保持空头排列，其中5周均线下周下行至2,040点附近，与本周大盘反弹高点(2,034)较为接近，为中线强阻力位。