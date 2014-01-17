中国期市：郑棉收高盘中逼近两万元关口，受外盘涨势及仓单忧虑提振

路透上海1月17日 - 中国棉花期货延续上月末以来的强势表现，主力 合约周五小幅收高，盘中一度逼近20,000元整数关，近期美棉价格连续上 涨，加之国内可交割资源的逐步减少，均为多头拉升提供了依据。 不过分析师亦指出，随着期价逐步接近20,400元的去年收储价，上方 的抛压也将急剧上升，操作上追高须谨慎。 郑商所棉花主力405合约 收报每吨19,860元，上涨0.35%，盘 中最高触及19,950元，距离20,000元的整数关仅咫尺之遥。过去一个月郑 棉主力合约涨幅接近6%。 方正期货农产品分析师蔡平霞表示，“随着棉花收储的推进，大部分 资源已流入国储仓库，市场的资源非常有限，409之前的合约都可能面临 仓单不足的问题。” 中国已连续第三年实行棉花收储制度。行业网站--中国棉花信息网的 统计显示，截至本周四，2013年度中国棉花临时收储累计成交548.6万吨 ，与去年同期大致相当。大部分棉花流入国储，也意味着市场上可供期货 交割的棉花资源不断减少。 此外，受美国棉花出口销售数据提振，洲际交易所(ICE)期棉 昨日大涨，也对郑棉价格带来不小的提振，尤其是远月合约。 周四刚登场的郑棉远月501合约 大涨2.35%，至16,745元。 蔡平霞指出，在全球产量下降的预期下，美棉表现坚挺，国内远月合 约如果没有收储政策的支撑，价格走势肯定会向美棉靠拢。目前远月16,0 00多元的价位应该说体现消化了国内收储停止的因素，后期基本面将发挥 主导作用。 此前新华社报导，中国将取消具有争议的大豆及棉花收储机制，改以 直接补贴农户。收储机制遭外界指责为扭曲市场，导致加工厂进口棉花成 本尚低于国内棉花。 行业网站--中国棉花网此前援引海关数据称，2013年中国棉花进口总 量为414.8万吨，同比减少19.2%。 中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1404 51,810 0.06 218,514 黄金(au) 1406 245.95 0.33 161,326 螺纹钢 (rb) 1405 3,470 -0.57 1,351,834 橡胶 (ru) 1405 16,630 -1.07 203,248 大商所 豆粕 (m) 1405 3,372 -0.24 1,572,550 豆油 (y) 1405 6,608 -0.33 765,380 焦炭 (j) 1405 1,375 -0.87 224,772 郑商所 白糖 (sr) 1405 4,484 -0.09 727,138 棉花 (cf) 1405 19,860 0.35 76,396 中金所 沪深300(if) 1401 2,182.8 -1.44 6,652 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦；审校 林高丽)