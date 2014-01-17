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亚洲 | 2014年 1月 17日 星期五 15:44 BJT

中国期市：郑棉收高盘中逼近两万元关口，受外盘涨势及仓单忧虑提振

路透上海1月17日 - 中国棉花期货延续上月末以来的强势表现，主力
合约周五小幅收高，盘中一度逼近20,000元整数关，近期美棉价格连续上
涨，加之国内可交割资源的逐步减少，均为多头拉升提供了依据。
    
    不过分析师亦指出，随着期价逐步接近20,400元的去年收储价，上方
的抛压也将急剧上升，操作上追高须谨慎。
    
    郑商所棉花主力405合约 收报每吨19,860元，上涨0.35%，盘
中最高触及19,950元，距离20,000元的整数关仅咫尺之遥。过去一个月郑
棉主力合约涨幅接近6%。
    
    方正期货农产品分析师蔡平霞表示，“随着棉花收储的推进，大部分
资源已流入国储仓库，市场的资源非常有限，409之前的合约都可能面临
仓单不足的问题。”
        
    中国已连续第三年实行棉花收储制度。行业网站--中国棉花信息网的
统计显示，截至本周四，2013年度中国棉花临时收储累计成交548.6万吨
，与去年同期大致相当。大部分棉花流入国储，也意味着市场上可供期货
交割的棉花资源不断减少。
    
    此外，受美国棉花出口销售数据提振，洲际交易所(ICE)期棉 
昨日大涨，也对郑棉价格带来不小的提振，尤其是远月合约。

    周四刚登场的郑棉远月501合约 大涨2.35%，至16,745元。

    蔡平霞指出，在全球产量下降的预期下，美棉表现坚挺，国内远月合
约如果没有收储政策的支撑，价格走势肯定会向美棉靠拢。目前远月16,0
00多元的价位应该说体现消化了国内收储停止的因素，后期基本面将发挥
主导作用。
    
    此前新华社报导，中国将取消具有争议的大豆及棉花收储机制，改以
直接补贴农户。收储机制遭外界指责为扭曲市场，导致加工厂进口棉花成
本尚低于国内棉花。 
    
    行业网站--中国棉花网此前援引海关数据称，2013年中国棉花进口总
量为414.8万吨，同比减少19.2%。 
 
    
    
 中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种          合约    最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)      1404    51,810      0.06      218,514 
         黄金(au)      1406    245.95      0.33      161,326 
         螺纹钢 (rb)   1405     3,470     -0.57    1,351,834 
         橡胶 (ru)     1405    16,630     -1.07      203,248 
 大商所  豆粕 (m)      1405     3,372     -0.24    1,572,550 
         豆油 (y)      1405     6,608     -0.33      765,380 
         焦炭 (j)      1405     1,375     -0.87      224,772 
 郑商所  白糖 (sr)     1405     4,484     -0.09      727,138 
         棉花 (cf)     1405    19,860      0.35       76,396 
 中金所  沪深300(if)   1401   2,182.8     -1.44        6,652 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
    

 (发稿 丁琦；审校 林高丽)
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