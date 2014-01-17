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货币新闻 | 2014年 1月 17日 星期五 15:59 BJT

离岸人民币：中国进出口银行两年期点心债票面利率3%，三年期3.25%

路透香港1月17日 - 中国政策性银行--中国进出口银行周五发行两年期票面利率为3.0%，三年期为3.25%的点心债。此为继去年11月国开行 后，又一家政策性银行发行点心债。

承销商交通银行表示，在面向机构投资者发售部份，两年期发行15亿元，三年期22亿元；总发行额37亿元，共获114亿元申购，投标倍数约3倍。

另外，透过“香港金管局债务工具中央结算系统央行配售统筹窗口”，面向国外中央银行、主权机构和地区货币管理当局发行3亿元三年期债券。

中国进出口银行成立于1994年，总部设在北京，直属国务院领导、政府全资拥有。目前，中国进出口银行拥有标准普尔、穆迪和惠誉的评级，这些评级分别是AA-、Aa3、A+，与中国国家主权信用评级一致。

中国进出口银行的主要职责为扩大国家机电产品、成套设备和高新技术产品进出口，推动有比较优势的企业开展对外承包工程和境外投资，促进对外关系发展和国际经贸合作，提供金融服务。（完）

(记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
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