离岸人民币：中国进出口银行两年期点心债票面利率3%，三年期3.25%

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透香港1月17日 - 中国政策性银行--中国进出口银行周五发行两年期票面利率为3.0%，三年期为3.25%的点心债。此为继去年11月国开行 后，又一家政策性银行发行点心债。
承销商交通银行表示，在面向机构投资者发售部份，两年期发行15亿元，三年期22亿元；总发行额37亿元，共获114亿元申购，投标倍数约3倍。
另外，透过“香港金管局债务工具中央结算系统央行配售统筹窗口”，面向国外中央银行、主权机构和地区货币管理当局发行3亿元三年期债券。
中国进出口银行成立于1994年，总部设在北京，直属国务院领导、政府全资拥有。目前，中国进出口银行拥有标准普尔、穆迪和惠誉的评级，这些评级分别是AA-、Aa3、A+，与中国国家主权信用评级一致。
中国进出口银行的主要职责为扩大国家机电产品、成套设备和高新技术产品进出口，推动有比较优势的企业开展对外承包工程和境外投资，促进对外关系发展和国际经贸合作，提供金融服务。（完）
(记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美