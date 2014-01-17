更新版 1-新债招标：国开行增发债收益率低于二级，发行量偏小需求尚可

* 两期债中标收益率略低于二级市场

* 资金虽稍显紧势，但发行量偏小致需求尚可

* 不排除部分在团成员为了冲量而参与投标 (新增市场评论和更多细节)

路透上海1月17日 - 中国国家开发银行 周五招标发行的两期固息增发债，中标收益率均低于二级市场。市场人士表示，短期资金面虽稍有收紧态势，但由于新债发行量偏小，且不排除部分承销团成员为了冲量投标，致需求尚可。

“结果基本算是正常，考虑到今天的资金面，感觉已经算是不错了，”华中一银行交易员表示，同时也与两期债的发行量并不算大有点关系。

业内人士稍早透露，国开行下午招标的三年固息增发债加权中标收益率为5.6856%，略低于市场先前预期均值5.71%；边际中标收益率为5.7357%；同时招标的七年期固息增发债(剩余期限约0.27年)品种，中标收益率为4.9594%。两期债投标倍数分别为3.09和2.76倍。

华南一券商交易员则指出，从参与投标的机构来看，基金和外资均有参与，投标倍数还可以，不排除部分承销团成员为了完成任务，而冲量参与投标。

“一级半市场三年的在5.73%左右返，三个月的4.95%左右返，基本是平价的，也赚不了多少，”他称。

银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，三个月和三年期品种最新收益率分别为4.9852%和5.7272%。

受集中缴税因素影响，近两日起中国银行间市场流动性趋紧态势渐明显。在不断加重的谨慎预期下，周五资金供给稀少，虽然目前除七天期以外的回购品种加权利率涨幅不大，但实际上即使在加权利率上加点借钱，需求也不易满足。

今日新债具体发行条款如下：

2007年第五期增发债/2014年第一期增发债

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发行上限 至多60亿元(首场50亿元，可追加10亿元)/至多50亿元

期限/计息方式 07年第五期债为七年期(剩余期限约三个月)/固息

今年第一期债三年期/固息

招标方式 07年第五期增发债：单一价格(荷兰式)招标

2014年第一期增发债：多重价格(美国式)招标

缴款日 1月23日

起息日 2007年4月24日/2014年1月14日

分销期 1月20日-1月23日/1月22日-1月23日

上市日 1月28日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留