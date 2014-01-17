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亚洲 | 2014年 1月 17日 星期五 16:25 BJT

全球金市：黄金在连涨三周后料将录得周线跌幅，因美国经济前景改善

“展望后市，金市或许对美国联邦公开市场委员会(FOMC)1月28-29日举行的下次会议更感兴趣，”汇丰首席金属分析师James Steel指出。

“近期内市场可能会横盘整理，因为利空投资氛围的影响遭到不错的实货买需抵销。”

0745GMT，现货金 近持平，报1,240.90美元，本周可能录得0.5%跌幅。

中国方面，上海金交所99.99%纯金溢价 从隔夜的每盎司13美元跳升至约17美元。

中国农历春节前的这几周，中国的买兴强劲。

“然而，我们预计未来几周这种买兴将随着农历新年的过去而减退，导至短期内金价拉回，”澳新银行(ANZ/澳盛)在报告中指出。

其他贵金属方面，现货铂金(白金) 上涨0.3%，因南非矿业和建筑业工会(AMCU)表示，其成员投票赞成就Lonmin 薪资纠纷举行罢工。Lonmin是全球第三大铂金生产商。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1240.9 -1.19 -0.1

现货银 20.01 -0.04 -0.2

现货铂金 1429.99 4.74 0.33

现货钯金 739 -0.75 -0.1

COMEX期金 1240.5 0.3 0.02

COMEX期银 20.055 0.001 0

汇率

欧元/美元 1.3603

美元指数 80.999

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 高琦/张若琪 审校 杜明霞/王翔琼/艾茂林)
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