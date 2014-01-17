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货币新闻 | 2014年 1月 17日 星期五 18:10 BJT

台股业绩：宏基去年第四季税后净损76亿台币，元月起高阶主管减薪30%

路透台北1月17日 - 全球第四大个人电脑厂商--台湾宏基 周五宣布，为加速重整计划，宏基再认列材料库存损失等项目13亿台币，致去年第四季税后净损76.31亿台币。

宏基财务长兼发言人何一华今天在记者会上并表示，高阶主管自愿从元月起减薪30%，以共体时艰。

宏碁新闻稿公布的去年第四季自结财务数字显示，当季合并营业收入为866.95亿台币，较上季减少5.9%，营业净损为82.18亿台币，第四季EPS（每股盈余）为负2.8台币。至去年第四季末，宏碁每股净值初步估算约20.6台币。

根据宏基自结财报资料，去年全年合并营收为3,601.91亿台币，较上年减少16.2%，营业净损为113.72亿台币，税后净损为205.79亿台币，全年EPS为负7.56台币。

宏基此前因业绩不佳，引发管理阶层大换血，原董事长王振堂与总经理翁建仁双双请辞，由创办人兼董事施振荣接任董事长一职。

宏基股价周五收跌0.78%，报19台币，表现不如大盘加权股价指数 的0.19%跌幅。(完) (记者 金麦克；撰写 詹静宜；审校 张喜良)
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