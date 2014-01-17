台股业绩：宏基去年第四季税后净损76亿台币，元月起高阶主管减薪30%

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透台北1月17日 - 全球第四大个人电脑厂商--台湾宏基 周五宣布，为加速重整计划，宏基再认列材料库存损失等项目13亿台币，致去年第四季税后净损76.31亿台币。
宏基财务长兼发言人何一华今天在记者会上并表示，高阶主管自愿从元月起减薪30%，以共体时艰。
宏碁新闻稿公布的去年第四季自结财务数字显示，当季合并营业收入为866.95亿台币，较上季减少5.9%，营业净损为82.18亿台币，第四季EPS（每股盈余）为负2.8台币。至去年第四季末，宏碁每股净值初步估算约20.6台币。
根据宏基自结财报资料，去年全年合并营收为3,601.91亿台币，较上年减少16.2%，营业净损为113.72亿台币，税后净损为205.79亿台币，全年EPS为负7.56台币。
宏基此前因业绩不佳，引发管理阶层大换血，原董事长王振堂与总经理翁建仁双双请辞，由创办人兼董事施振荣接任董事长一职。
宏基股价周五收跌0.78%，报19台币，表现不如大盘加权股价指数 的0.19%跌幅。(完) (记者 金麦克；撰写 詹静宜；审校 张喜良)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美