版本:
中国
货币新闻 | 2014年 1月 17日 星期五 16:36 BJT

台湾央行：共发行948亿台币存单，存单发行余额增1亿

路透台北1月17日 - 台湾央行周五公布，共发行948亿台币存单，相较存单到期947亿台币，存单发行余额增1亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 872.0

91天期 0.93 61.0

182天期 1.05 15.0

央行上日共发行3,966亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)6,059.5亿台币。

拆款中心 资料显示，修正后周四超额准备为191亿台币，累计超额准备为负1,726亿，加计前期1%的超额准备为负769亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐