《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--1月20日

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
路透上海1月20日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联 系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操 作等多重因素影响。 以下为本周内(1月20日-1月24日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览： 一.资金占用因素： 1.新股发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 1/20 深 斯莱克 300382 1,330.9247 35.15 22.29 国信证券 1/23 1/20 深 东方通 300379 1,285.8296 22.00 30.27 国信证券 1/23 1/20 深 浙江跃岭 002725 2,500 15.36 16.52 东北证券 1/23 1/20 深 金莱特 002723 2,335 13.38 22.30 民生证券 1/23 1/20 深 金轮股份 002722 3,360 7.18 19.41 民生证券 1/23 1/20 深 麦趣尔 002719 2,290 25.38 39.64 东方花旗 1/23 1/20 深 友邦吊顶 002718 1,310 28.02 24.58 华泰联合 1/23 1/21 深 光环新网 300383 不超过1,600 -- -- 西南证券 1/24 1/21 深 绿盟科技 300369 2,115 41.00 37.96 广发证券 1/24 1/21 深 东方网力 300367 1,470.25 49.90 37.75 中信建投 1/24 1/21 深 博腾股份 300363 2,725 25.10 34.26 西南证券 1/24 1/24 沪 海天味业 -- 不超过7,900 -- -- 中信证券 1/29 ---------------------------------------------------------------------------------------- 注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金2,721.01亿元人民币,详情请点选 ======================================================================================= 2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 100 7年 固息国债 1/16-1/20 财政部 240 10年 固息国债 1/22-1/24 2013年第18期债续发 国开行 240 1/3/5/7/10年 固息(增发)债 周一 农发行 50 7年 固息金融债 周一 国开行 60 7年 固息增发债 周四 2007年第五期债增发 50 3年 固息增发债 周四 今年第一期债增发 3.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) ------------------------------ 央票到期 逆回购到期 合计 暂无
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%