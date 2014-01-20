版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 13:26 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--1月20日

路透上海1月20日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联
系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操
作等多重因素影响。

    以下为本周内(1月20日-1月24日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览：

    一.资金占用因素：

    1.新股发行                 
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码  发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商  解冻日
    
      1/20      深    斯莱克    300382   1,330.9247    35.15       22.29    国信证券   1/23 
      1/20      深    东方通    300379   1,285.8296    22.00       30.27    国信证券   1/23   
      1/20      深    浙江跃岭  002725   2,500         15.36       16.52    东北证券   1/23
      1/20      深    金莱特    002723   2,335         13.38       22.30    民生证券   1/23
      1/20      深    金轮股份  002722   3,360          7.18       19.41    民生证券   1/23
      1/20      深    麦趣尔    002719   2,290         25.38       39.64    东方花旗   1/23
      1/20      深    友邦吊顶  002718   1,310         28.02       24.58    华泰联合   1/23
      1/21      深    光环新网  300383  不超过1,600      --          --     西南证券   1/24
      1/21      深    绿盟科技  300369  2,115          41.00       37.96    广发证券   1/24
      1/21      深    东方网力  300367  1,470.25       49.90       37.75    中信建投   1/24
      1/21      深    博腾股份  300363  2,725          25.10　　   34.26    西南证券   1/24
      1/24      沪    海天味业    --    不超过7,900      --          --     中信证券   1/29
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金2,721.01亿元人民币,详情请点选 
    =======================================================================================    
    2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
   ---------------------------------
    
     发债主体     规模      期限      债券类型      缴款时间            备注
                 (亿元)     

     财政部        100       7年      固息国债     1/16-1/20 
     财政部        240      10年      固息国债     1/22-1/24       2013年第18期债续发
     国开行        240   1/3/5/7/10年 固息(增发)债    周一
     农发行         50       7年      固息金融债      周一
     国开行         60       7年      固息增发债      周四         2007年第五期债增发
                    50       3年      固息增发债      周四         今年第一期债增发
           
   3.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
    ------------------------------
    央票到期    逆回购到期   合计 
   
    暂无
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐