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中国汇市 | 2014年 1月 17日 星期五 17:03 BJT

中国央行：银行要加强流动性和资产负债管理，合理安排贷款投放节奏

路透北京1月17日 - 中国人民银行周五称，商业银行要进一步加强流动性和资产负债管理，合理安排贷款投放节奏。

央行官方微博援引2014年全国货币信贷工作会议指出，要适时适度对银行体系流动性进行调解，更好地服务于实体经济发展。

微博并提到，2013年全年信贷调控目标得以较好实现，但当前商业银行贷款扩张动力依然较强。1月份以来，贷款继续快速增长。(完) (发稿 李文科; 审校 张喜良)
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