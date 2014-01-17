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亚洲 | 2014年 1月 17日 星期五 17:01 BJT

新兴汇市：泰铢在曼谷示威人群被扔爆炸物后下滑，其余亚币大多持稳

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 104.35 104.35 +0.00 +0.89 105.28

坡元 1.2724 1.2714 -0.08 -0.72 1.2632

台币 30.221 30.256 +0.12 -0.90 29.950

韩元 1059.33 1063.40 +0.38 -0.37 1055.40

泰铢 32.81 32.78 -0.09 +0.15 32.86

菲律宾披索 45.00 45.12 +0.27 -1.33 44.40

印尼卢比 12085.00 12115.00 +0.25 +0.62 12160.00

印度卢比 61.41 61.54 +0.21 +0.64 61.80

人民币 6.0500 6.0557 +0.09 +0.06 6.0539

(完)

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