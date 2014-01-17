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货币新闻 | 2014年 1月 17日 星期五 17:04 BJT

路透专访：菲律宾央行出手消除市场波动性，然政策利率依旧合理--总裁

披索兑美元 周四触及逾三年低点45.165，周五升值0.3%至45.00。披索是今年以来表现最差的亚洲货币。

泰谭柯称披索走贬“并非完全出人意料”，因市场担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减刺激政策，且预期全球利率将开始上升。

泰谭柯表示，随着通胀依然受控，菲律宾央行仍可把利率维持在纪录低位。他并补充道，当局正在留意主要经济体的政策行动，并会在必要时考虑调整本国政策。

就设定货币政策而言，“我们常常考虑主要经济体货币当局的举动，尤其是美国、欧盟和日本，”他说。“根据国内外情况...我们适当调整政策立场。”(完)

(编译 洪曦/王翔琼；审校 王洋/田建华)
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