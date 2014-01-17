中国票据市场：转贴利率继续小涨，春节因素渐发酵料下周续升

路透上海1月17日 - 中国票据市场本周转贴利率继续小幅上涨，因春节资金备付高峰逐渐临近，流动性也渐显趋紧势头；而下周随着春节因素进一步发酵，转贴利率料将跟随货币市场利率整体升势继续上行。

交易员并指出，近日民生银行因风险资产计提因素，压缩了票据贴现规模，同时贴现利率也有所提升，这也在一定程度上令市场预期偏谨慎，抬高了转贴价格。

“资金价格有点波动，(票据)价格上去点，现在回购已经到7%了，买断(转贴)已经7.1%以上了，”上海一银行交易员称。

对于民生银行控制票据贴现规模，他表示，目前很多银行特别是股份制银行都面临着风险资产计提的压力，这将不可避免地影响票据市场活跃度。

不过他并认为，上述压力对市场的影响整体仍是可控的，因为在当前票源不足的情况下，“要收票可能就更不容易了。”

中国商业银行的票据业务开年即承压。两位民生银行 消息人士周五称，因受风险资产计提影响，该行开年票据业务政策收紧，部分风险资产额度紧张的分行，票据贴现业务暂停。

受集中缴税因素影响，近两日起中国银行间市场流动性趋紧态势渐明显。在不断加重的谨慎预期下，周五早盘资金供给稀少，虽然目前除七天期以外的回购品种加权利率涨幅不大，但实际上即使在加权利率上加点借钱，需求也不易满足。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 7.0355/6.9000 7.1930/7.0385 7.4705/7.2665

上周五 6.9979/6.8653 7.1194/6.9618 7.3360/7.1510

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变动 +3.76bp/+3.47bp +7.36bp/+7.67bp +13.45bp/+11.55bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为6.9453%，上周五为6.9076%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。