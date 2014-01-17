中国钢铁：1月上旬粗钢日产量199.7万吨，旬环比增1.9%--中钢协数据

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透北京1月17日 - 中国钢铁工业协会最新数据称，估算1月上旬全国粗钢日产量199.7万吨，旬环比增1.9%，但未及去年12月中旬的水平。
证券时报此前援引中国钢铁工业协会的最新数据显示，2013年全年粗钢产量继续增长达到7.52亿吨，同比增长9.35%，创历史新高；全国粗钢日均产量也刷新历史纪录。其中，2013年5月10日，全国粗钢产量为219.29万吨，创下有纪录以来的最高水平。
中国钢铁工业协会会长徐乐江日前表示，2014年中国粗钢产量预计达8.1亿吨，但受产能过剩、固定资产投资增速趋缓、下游行业需求增速回落的影响，供大于求的局面难有很大改变，全行业盈利仍面临很大挑战。
以下是中国钢铁工业协会公布2013年以来粗钢旬日均产量数据一览:(单位为万吨)
时间 日产量 环比% 2014年1月上旬 199.7 +1.9 2013年12月下旬 196.1 -2.7
12月中旬 201.4 +0.06
12月上旬 201.3 -3.7
11月下旬 209.1 -1.94
11月中旬 213.2 -0.57
11月上旬 214.4 +2.2
10月下旬 209.8 -0.4
10月中旬 210.7 -1.0
10月上旬 212.8 -1.11
9月下旬 215.2 +0.37
9月中旬 214.4 +0.66
9月上旬 212.9 +0.48
8月下旬 211.9 +0.05
8月中旬 211.8 -1.2
8月上旬 214.4 +2.7
7月下旬 208.4 -2.7
7月中旬 213.0 +2.3
7月上旬 208.3 -4.5
6月下旬 218.1 +0.8
6月中旬 216.4 +0.4
6月上旬 215.6 +0.1
5月下旬 215.4 -1.4
5月中旬 218.5 -0.3
5月上旬 219.3 +3.0
4月下旬 212.9 +0.6
4月中旬 211.6 -0.4
4月上旬 212.4 +2.5
3月下旬 207.2 +0.4
3月中旬 206.4 -1.0
3月上旬 208.5 +2.5
2月下旬 203.4 +1.4
2月中旬 200.6 +0.9
2月上旬 198.9 +4.4
1月下旬 190.6 -0.4
1月中旬 191.4 -1.5
1月上旬 194.4 +2.3 （完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美