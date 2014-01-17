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货币新闻 | 2014年 1月 17日 星期五 17:24 BJT

中国钢铁：1月上旬粗钢日产量199.7万吨，旬环比增1.9%--中钢协数据

路透北京1月17日 - 中国钢铁工业协会最新数据称，估算1月上旬全国粗钢日产量199.7万吨，旬环比增1.9%，但未及去年12月中旬的水平。

证券时报此前援引中国钢铁工业协会的最新数据显示，2013年全年粗钢产量继续增长达到7.52亿吨，同比增长9.35%，创历史新高；全国粗钢日均产量也刷新历史纪录。其中，2013年5月10日，全国粗钢产量为219.29万吨，创下有纪录以来的最高水平。

中国钢铁工业协会会长徐乐江日前表示，2014年中国粗钢产量预计达8.1亿吨，但受产能过剩、固定资产投资增速趋缓、下游行业需求增速回落的影响，供大于求的局面难有很大改变，全行业盈利仍面临很大挑战。

以下是中国钢铁工业协会公布2013年以来粗钢旬日均产量数据一览:(单位为万吨)

时间 日产量 环比% 2014年1月上旬 199.7 +1.9 2013年12月下旬 196.1 -2.7

12月中旬 201.4 +0.06

12月上旬 201.3 -3.7

11月下旬 209.1 -1.94

11月中旬 213.2 -0.57

11月上旬 214.4 +2.2

10月下旬 209.8 -0.4

10月中旬 210.7 -1.0

10月上旬 212.8 -1.11

9月下旬 215.2 +0.37

9月中旬 214.4 +0.66

9月上旬　　　212.9 +0.48

8月下旬 211.9 +0.05

8月中旬 211.8 -1.2

8月上旬 214.4 +2.7

7月下旬 208.4 -2.7

7月中旬 213.0 +2.3

7月上旬 208.3 -4.5

6月下旬 218.1 +0.8

6月中旬 216.4 +0.4

6月上旬 215.6 +0.1

5月下旬 215.4 -1.4

5月中旬 218.5 -0.3

5月上旬 219.3 +3.0

4月下旬 212.9 +0.6

4月中旬 211.6 -0.4

4月上旬 212.4 +2.5

3月下旬 207.2 +0.4

3月中旬 206.4 -1.0

3月上旬 208.5 +2.5

2月下旬 203.4 +1.4

2月中旬 200.6 +0.9

2月上旬 198.9 +4.4

1月下旬 190.6 -0.4

1月中旬 191.4 -1.5

1月上旬 194.4 +2.3 （完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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