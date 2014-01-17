路透伦敦1月17日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：盘中走势震荡，汇价仍局限在1.3581支撑位和1.3625/45阻力区域边缘之间。不过，汇价最近是从1.3650-1.3583美元的推进式下跌，显示上行修正走势其实在1.3645阻力位附近就已经结束。今天汇价可能游走在趋势线位置(当前切入位在1.3615)，但除非突破1.3650，操作策略应该是逢高卖出，等待突破1.3580和1.3548美元。
英镑/澳元：A-B-C三道波浪清楚成型、下档修正以及从55日移动均线区间附近开始的反弹，再次确立趋势向上，昨天已突破B浪高点1.8587，这足以主张汇价在1.8696上方再创新高，高点可能在1.8865区域。今日操作策略为在1.8450/80区域伺机买进。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3602 1.3619 -0.12 -1.04 1.3745
美元/日圆 104.31 104.34 -0.03 -0.94 105.30
欧元/日圆 141.88 142.09 -0.15 -1.90 144.63
美元/瑞郎 0.9054 0.9047 +0.08 +1.41 0.8928
英镑/美元 1.6344 1.6353 -0.06 -1.28 1.6556
美元/加元 1.0938 1.0929 +0.08 +2.99 1.0620
澳元/美元 0.8797 0.8819 -0.25 -1.30 0.8913
新西兰元/美元 0.8268 0.8353 -1.02 +0.76 0.8206
欧元/瑞郎 1.2320 1.2320 +0.00 +0.40 1.2271
欧元/英镑 0.8320 0.8327 -0.08 +0.28 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.7910 8.7929 -0.02 -0.64 8.8474
美元/挪威克朗 6.1787 6.1764 +0.04 +1.85 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 李婷仪 审校 杜明霞)