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货币新闻 | 2014年 1月 17日 星期五 17:53 BJT

英国金融市场：零售销售数据强劲，英镑上涨且公债下跌

欧元兑英镑 跌0.7%至0.8268英镑，此前曾一度升至0.8321英镑。

数据发布后，英国公债期货 回撤，跌19个跳动点至108.75。该期货一度跌至盘中低点108.70，数据发布前报109.10。

泛欧绩优股FTS Eurofirst300指数 扩大涨幅，升0.3%至1,341.39点，并创下五年半新高。(完) (编译 田建华/朱晓军；审校 王洋)
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