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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 17:07 BJT

台湾债市：103/2期五年公债中，证券业卖超3亿台币

路透台北1月20日 - 台湾柜台买卖中心周一公布，债券等殖成交系统中，五年公债103/
02 交易资料如下：(单位：亿台币)
    
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业      5.00      3.50        +1.50
     票券业      1.50         0        +1.50
     证券业      7.00     10.00        -3.00
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