重温稿-中国央行：1月贷款增长较快，银行要加强流动性和资产负债管理

* 央行称1月份以来贷款增长较快

* 要求银行加强流动性和资产负债管理

* 合理安排贷款投放节奏，防止资产过快扩张

路透北京1月17日 - 转入新年，中国监管层仍在苦口婆心地劝诫银行等金融机构加强流动性管理。中国央行周五称，春节临近，现金需求将明显增加，货币信贷部门要及时提示风险，引导金融机构加强流动性和资产负债管理，合理安排贷款投放节奏，防止资产过快扩张。

央行网站新闻稿引述2014年人民银行货币信贷工作会议并称，1月份以来，在银行体系流动性供应较为宽裕和商业银行追求“早投放、早收益”等影响下，贷款增长较快。

“要加强和改善银行体系流动性管理，保持适度流动性，发挥好宏观审慎政策工具的调节作用，引导货币信贷和社会融资规模合理增长。”央行称。

央行表示，今年将继续实施好稳健货币政策，坚持稳中求进。货币信贷工作的‘稳’主要体现为‘总量稳定’，重点是要为经济结构调整和转型升级创造一个稳定的货币金融环境。

而“进”主要体现为“结构优化”，通过改善和优化融资结构和信贷结构，增强金融服务实体经济能力。

此外，央行并强调，要运用多种政策工具，有针对性地引导金融机构盘活存量、优化增量。进一步推进利率市场化，进一步完善人民币汇率市场化形成机制，根据需要创新货币政策操作工具，增强宏观调控的针对性、灵活性、有效性。

中国央行周三公布数据显示，2013年末广义货币供应量(M2) 同比增长13.6%，虽然高于年初央行目标，但基本已合央行调控心意；去年人民币贷款增加8.89万亿元，同比多增6,879亿元。

受集中缴税因素影响，近两日起中国银行间市场流动性趋紧态势渐明显。在不断加重的谨慎预期下，周五资金供给稀少，七天和14天期回购品种加权利率涨幅明显扩大，后者甚至升逾100个基点(bp)，并均站上5%以上水平。 (完)

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