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货币新闻 | 2014年 1月 17日 星期五 19:06 BJT

全球商品：德意志银行称将不再参与黄金和白银的定价制定

路透伦敦1月17日 - 德意志银行 周五表示，在缩减大宗商品业务后，该行将不再参与黄金和白银的定价制定过程，

德意志银行是参与全球黄金定盘价制定的五家银行之一。不过该行在一份声明中表示，仍将继续其贵金属业务。

一位接近该行的消息人士表示，德意志银行正在寻求将定盘价席位出售给伦敦金银市场协会(LBMA)的另一位会员。(完) (编译 洪曦; 审校 李婷仪)
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