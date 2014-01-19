重温稿-中国经济：使经济运行保持在合理区间，给市场以稳定预期--总理

金属期市：铜价触及一周高位，因法国大选后风险意愿增强
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透北京1月17日 - 中国国务院总理李克强周五表示，今年中国经济发展还是要把握好宏观政策，做好预案，使经济运行保持在合理区间，给市场以稳定的预期。
央广新闻引述李克强在一座谈会中并称，要着力促改革，调结构，不仅要有实际措施，还要有实质进展，核心还是要处理好政府和市场的关系。
“解决好政府错位缺位的问题，要以人民利益为重，把不该管的事坚决放掉，避免拍脑袋决策。”他说。
中国国家统计局将于下周一(20日)公布国内生产总值(GDP)等数据。路透调查显示，随着去年末货币环境的收紧，以及工业生产减速，中国经济增长动力在2013年四季度有所减弱，GDP同比增速将略降至7.6%。 (完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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