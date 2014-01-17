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货币新闻 | 2014年 1月 17日 星期五 20:32 BJT

美股业绩：摩根士丹利第四季持续经营业务每股盈余0.07美元

摩根士丹利 公布：

* 第四季持续经营业务每股盈余0.07美元

* 汤森路透I/B/E/S预估摩根士丹利第四季每股盈余为0.45美元

* 第四季净营收为78亿美元，上年同期为70亿美元

* 汤森路透I/B/E/S预估摩根士丹利第四季营收为80.1亿美元

* 第四季末按照巴塞尔i协议计算的一级资本充足率约为15.7%，上季度末为15.3%(完)
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