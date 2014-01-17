版本:
中国
货币新闻 | 2014年 1月 17日 星期五 19:49 BJT

美股业绩：通用第四季净利较上年同期成长，受惠于油气业务

路透1月17日 - 美国通用电气(奇异/GE)周五公布第四季净利上升，受惠于油泵及燃气涡轮机销售业务强劲。

通用称第四季净利成长至42亿美元，或每股0.41美元，上年同期为40.1亿美元，或每股0.38美元。(完) (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐