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货币新闻 | 2014年 1月 17日 星期五 20:12 BJT

更新版-美股业绩：通用第四季净利较上年同期成长，受惠于油气业务

(新增细节)

路透1月17日 - 美国通用电气(奇异/GE)周五公布第四季净利上升，受惠于油泵及燃气涡轮机销售业务强劲。

通用称第四季净利成长至42亿美元，或每股0.41美元，上年同期为40.1亿美元，或每股0.38美元。

不计特殊项目的获利为每股盈余0.53美元，符合汤森路透I/B/E/S分析师预估。

营收成长3.1%至403.8亿美元，比分析师预估目标约高出1.60亿美元。

“成长型市场情况良好，美国市场表现强，欧洲市场则有好有坏。”通用电气执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)在声明稿中称。(完)

(编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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