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货币新闻 | 2014年 1月 17日 星期五 21:39 BJT

表格：美国12月房屋开工下降9.8%，跌幅为2013年4月以来最大

房屋开工(千户) 12月 11月 10月 12年12月

独栋房屋 667 717 600 620

多户房屋 332 390 299 363

建筑许可(千户) 12月 11月 10月 12年12月

独栋房屋 610 641 621 584

多户房屋 376 376 418 359

商务部于12月24日公布了11月建筑许可修正值。(完) (编译 洪曦; 审校 李婷仪)
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