国际油市：汽油裂解价差持平，石脑油裂解价差从一个半月低点反弹

路透新加坡1月17日 - 亚洲汽油裂解价差周五基本持平在每桶6.95美元水平，因来自菲律宾需求增强抵消了新加坡境内储油槽库存供给上升。
菲律宾Petron Corp正在寻求第二笔15万吨的2月汽油船货，此次船期为2月16-18日。该公司可能想在旗下一个常压蒸馏单元(CDU)设备检修前提高库存。
与此同时，官方数据显示，1月15日止当周，新加坡境内储油槽的汽油与调和汽油库存维持在1,215.1万桶的高位水准。
台湾中油公司正透过招标寻求售出多达31.5万吨汽油，4月1日-12月31日从高雄装运。次项标案截止期为1月22日，投标有效期直到1月28日。
亚洲石脑油裂解价差自一个半月低位反弹，至每吨136.75美元，不过当前水准较一个月之前的11个月高位相比低了许多。
交易商表示，2月交付的未售出船货给裂解价差构成一些压力，不过当前疲弱市况料不会持续太久。
液化石油气(LPG)价格反弹，使其作为石脑油替代品的经济价值下降。
印度方面，出口船期在2月石脑油依然不多。该国2013年11月到2014年1月间的整体出口保持在60万吨以下，是相对较低的水平。(完)
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(编译 洪曦; 审校 李婷仪)