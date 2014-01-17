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货币新闻 | 2014年 1月 17日 星期五 21:02 BJT

英国经济：央行执委布罗德班特认为英国生产力在2014年将增温

路透1月17日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特周五表示，英国生产力2013年下半年看起并非很好，但预料将升高。(完)
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