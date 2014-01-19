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货币新闻 | 2014年 1月 20日 星期一 06:44 BJT

美国数据：汤森路透/密西根大学1月消费者信心指数初值降至80.4

路透纽约1月17日 - 周五公布的调查显示，美国1月消费者信心指数下滑，中低收入家庭预期下降令其承压。

汤森路透/密西根大学美国1月消费者信心指数初值为80.4，低于路透调查分析师预估中值83.5。12月终值为82.5。

“收入较高家庭受益于收入继续强劲上升，以及股票和房产价值提高，”调查主管Richard Curtion在一份声明中称。

“中低收入家庭主要担心就业和收入增长低迷，预计经济长期前景改善程度不大。”

汤森路透/密西根大学美国1月消费者现况指数初值由12月的98.6降至95.2，也低于路透调查预估的98.5。

汤森路透/密西根大学美国1月消费者预期指数初值则从72.1下滑至70.9，预估为74.2。

调查中一年通胀预期较上月持平，为3.0%，5-10年通胀预期从2.7%升至2.9%。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)
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