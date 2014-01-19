《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月17日

金属期市：铜价触及一周高位，因法国大选后风险意愿增强
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 75.02 -5.56 -6.90 8336041
搜狐 76.82 +1.25 +1.65 665064
网易 79.45 -0.47 -0.59 625909
百度 170.14 -2.86 -1.65 3710648
台湾
台湾积体电路 17.77 -0.38 -2.09 2606422
联电 2.09 -0.01 -0.48 162248
日月光 4.78 -0.02 -0.42 92901
硅品精密 6.13 -0.06 -0.97 196000
和信超媒体 1.00 +0.01 +1.01 27493
友达 3.05 -0.02 -0.65 27514
中华电信 30.27 -0.11 -0.36 178031
台湾国际航电 46.66 -0.29 -0.62 977909
香港
中国移动 50.16 -0.01 -0.02 185972
中国联通 13.24 -0.30 -2.22 220404
中国电信 46.94 -0.37 -0.78 12511
中芯国际 4.56 +0.27 +6.29 251647
电讯盈科 4.59 +0.03 +0.57 2815
(完)
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法股CAC-40指数 (整理 李爽 审校 王兴亚)
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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