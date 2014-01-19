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亚洲 | 2014年 1月 19日 星期日 09:42 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月17日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 75.02 -5.56 -6.90 8336041

搜狐 76.82 +1.25 +1.65 665064

网易 79.45 -0.47 -0.59 625909

百度 170.14 -2.86 -1.65 3710648

台湾

台湾积体电路 17.77 -0.38 -2.09 2606422

联电 2.09 -0.01 -0.48 162248

日月光 4.78 -0.02 -0.42 92901

硅品精密 6.13 -0.06 -0.97 196000

和信超媒体 1.00 +0.01 +1.01 27493

友达 3.05 -0.02 -0.65 27514

中华电信 30.27 -0.11 -0.36 178031

台湾国际航电 46.66 -0.29 -0.62 977909

香港

中国移动 50.16 -0.01 -0.02 185972

中国联通 13.24 -0.30 -2.22 220404

中国电信 46.94 -0.37 -0.78 12511

中芯国际 4.56 +0.27 +6.29 251647

电讯盈科 4.59 +0.03 +0.57 2815

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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