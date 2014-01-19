更新版 1-美国经济：数据表明美联储有理由进一步削减购债--拉克尔

(新增拉克尔对经济前景的评论及背景)

路透里奇蒙1月17日 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周五表示，就业市场不断改善的迹象证明美联储有理由进一步削减月度购债规模。

拉克尔对记者表示，12月就业岗位增长疲弱的报告似乎出现“偏差”。

“前景要发生非常重大的改变，才能让我支持不缩减购债，我不认为迄今为止的数据接近这一点，”拉克尔在一次演说后称。

他称，包括就业和职位空缺数据在内的一系列劳工市场指标，描绘了一幅美联储希望看到的就业市场前景持续改善的图景。

美联储上月宣布将把月度购债规模从850亿美元减少至750亿美元。投资者预计联储2014年将继续缩减购债，不过其信念受到本月出炉的数据的考验。数据显示，美国12月仅新增7.4万个就业岗位，增幅不及前月的一半。

就业增长持续放缓或将阻碍美联储进一步缩减购债刺激措施。不过，许多分析师认为，上月的疲弱就业数据将被证明只是暂时的，今年美国经济成长将明显升温。

虽然拉克尔认为美国就业市场强劲，足以让美联储收回经济刺激措施，但他对宏观经济前景不那么乐观。他在演说中称，今年经济成长速度可能更接近2%，而非3%。

拉克尔还谈到美联储在政策面应如何应对资产泡沫迹象，称决策者不应让对资产泡沫的担忧阻碍其利用货币政策使通胀保持在目标水平。

“在我看来，让货币政策偏离保持物价稳定的目标来弥补市场缺陷是误入歧途，”他对记者表示。(完)