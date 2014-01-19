全球汇市：投机客1月14日止当周增持美元多仓至逾五个月高位--CFTC

路透纽约1月17日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客持有的美元多头仓位升至逾五个月最高位。

1月14日止当周，投机客持有的美元净多头仓位自前一周的211.1亿美元升至226.6亿美元，创下去年7月30日以来最高位，尽管1月10日公布的美国非农就业报告远逊于预期。

这是美元连续第11周保持净多头仓位，并只会表明市场人士仍预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年继续缩减资产规模，但会保持逐步缩减步伐。美联储缩减购债被视为利好美元。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

1月14日当周 1月7日当周

多头仓位 10,754 11,340

空头仓位 128,820 140,208

净仓位 -118,066 -128,868

欧元(125,000欧元为1口)

1月14日当周 1月7日当周

多头仓位 87,059 88,119

空头仓位 77,813 73,621

净仓位 9,246 14,498

英镑(62,500英镑为1口)

1月14日当周 1月7日当周

多头仓位 54,352 54,679

空头仓位 43,192 36,501

净仓位 11,160 18,178

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

1月14日当周 1月7日当周

多头仓位 12,601 18,813

空头仓位 15,542 14,086

净仓位 -2,941 4,727

加元(100,000加元为1口)

1月14日当周 1月7日当周

多头仓位 34,212 30,535

空头仓位 101,557 91,077

净仓位 -67,345 -60,542

澳元(100,000澳元为1口)

1月14日当周 1月7日当周

多头仓位 10,376 14,213

空头仓位 62,364 71,065

净仓位 -51,988 -56,852

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

1月14日当周 1月7日当周

多头仓位 17,539 14,803

空头仓位 7,925 6,937

净仓位 9,614 7,866

(完)

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