全球汇市：投机客1月14日止当周增持美元多仓至逾五个月高位--CFTC

金属期市：铜价触及一周高位，因法国大选后风险意愿增强
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透纽约1月17日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客持有的美元多头仓位升至逾五个月最高位。
1月14日止当周，投机客持有的美元净多头仓位自前一周的211.1亿美元升至226.6亿美元，创下去年7月30日以来最高位，尽管1月10日公布的美国非农就业报告远逊于预期。
这是美元连续第11周保持净多头仓位，并只会表明市场人士仍预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年继续缩减资产规模，但会保持逐步缩减步伐。美联储缩减购债被视为利好美元。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
1月14日当周 1月7日当周
多头仓位 10,754 11,340
空头仓位 128,820 140,208
净仓位 -118,066 -128,868
欧元(125,000欧元为1口)
1月14日当周 1月7日当周
多头仓位 87,059 88,119
空头仓位 77,813 73,621
净仓位 9,246 14,498
英镑(62,500英镑为1口)
1月14日当周 1月7日当周
多头仓位 54,352 54,679
空头仓位 43,192 36,501
净仓位 11,160 18,178
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
1月14日当周 1月7日当周
多头仓位 12,601 18,813
空头仓位 15,542 14,086
净仓位 -2,941 4,727
加元(100,000加元为1口)
1月14日当周 1月7日当周
多头仓位 34,212 30,535
空头仓位 101,557 91,077
净仓位 -67,345 -60,542
澳元(100,000澳元为1口)
1月14日当周 1月7日当周
多头仓位 10,376 14,213
空头仓位 62,364 71,065
净仓位 -51,988 -56,852
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
1月14日当周 1月7日当周
多头仓位 17,539 14,803
空头仓位 7,925 6,937
净仓位 9,614 7,866
(完)
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(编译 王兴亚；审校 李爽)
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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