《综述》美国第四季工业生产增速为三年半最快，再显年末经济成长力道

* 第四季工业生产增速为三年半来最快

* 12月制造业产出超过预期

* 天气因素影响住房开工，但其降幅低于预期

* 建筑许可下降，因独栋房屋许可减少

路透华盛顿1月17日 - 美国第四季工业生产创三年半来最快增速，因制造业活动去年强劲收官，这表明美国经济前景明亮。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周五公布报告显示，12月制造业生产增长0.4%，增幅强于预期。

这帮助推动上月整体工业生产上升0.3%。路透调查分析师原本预期制造业产出增长0.3%，整体工业生产增幅与预估相符。

“这进一步表明第四季表现不错，”PNC Financial Services资深分析师Gus Faucher表示。“这也进一步证明12月就业增长放缓是偶然状况。”

第四季整体来看，工业生产增长6.8%，为2010年第二季以来最快季度增速。

第四季经济成长有望远超过分析师预期，他们的预估区间最高为环比年率成长3.9%。但这似乎没有激励美国的家庭。

另一份报告显示，汤森路透/密西根大学1月消费者信心指数初值降至80.4，12月终值为82.5。

12月就业增长大幅放缓，很大程度上归咎于袭扰美国大部分地区的寒冷天气。同时收入几乎没有增长，侵蚀了家庭信心。

寒冷天气也抑制了上月的住房建设。商务部公布数据显示，12月经季节调整的房屋开工下滑9.8%，年率为99.9万户。

这是4月以来最大百分比降幅，房屋开工脱离11月触及的六年高位，不过降幅小于分析师预期。2013年全年来看，房屋开工增长18.3%，年率均值为92.34万户，为2007年以来最高。

浏览房屋开工图表，请点选(link.reuters.com/gud94v)

**11月数据强劲的结果**

“我们怀疑天气是整体数据疲软的重要影响因素，一些疲弱表现可能也是11月数据太强劲造成的结果，”富国证券资深分析师Mark Vitner表示。

“天气和季节性调整因素可能推动整体数据下降，1月数据可能再度疲软。即便连续两个月数据欠佳，也不意味着楼市复苏遇阻。”

12月独栋房屋开工下降7.0%至66.7万户。多栋房屋开工下降14.9%至33.2万户。

遭遇异常寒冷天气的中西部地区开工骤降33.5%，表明天气可能影响到上个月该地区的住房建设。

住宅建设一直保持上行，之前抵押贷款利率上涨导致其去年短暂出现低迷势头。

新组建家庭增加以及房屋供应紧俏，提振房屋建设，从而支撑就业市场。

12月建筑许可下降3.0%至年率98.6万户。这是连续第二个月下降。独栋房屋建筑许可下降4.8%构成拖累。多栋房屋建筑许可持平。

“几乎可以肯定，独栋房屋建筑许可将摆脱疲态，因为库存仍然偏低，而且新组建的家庭继续带动房屋需求，”RBS分析师Guy Berger表示。

2013年全年，建筑许可增加17.5%至平均97.47万户，也是2007年以来最高。