《美股一周展望》企业财报将左右股市走势

路透纽约1月17日 - 本财报季中率先公布业绩的企业表现良莠不齐，然美股仍盘旋在纪录高位附近。下周投资者将看到这波财报是否能够预示后续企业的战绩。

标普500指数成分企业中有60多家将在下周公布业绩，其中包括逾6家道琼工业指数成分股企业。财报将全面显现企业战绩，以及随着美联储刺激举措开始逐步退出，市场是否可以进一步走高。

“鉴于股市已充分反映价值，而且还可能估值过高，所以我们需要有获利和营收来支撑已经取得的涨幅，”BMO Private Bank首席投资总监Jack Ablin表示。“如果出现严重失望的状况，那么可能会看到市场出现10%的修正走势。”

标普500指数成分企业获利第四季料增长7%，低于年初时7.6%的预估增幅。

随着本财报季帷幕拉开，尽管包括摩根大通 、美国银行 在内的许多金融股获利超过预期，但英特尔 第四季获利逊于预期且财测乏善可陈，股价下挫。通用电气 营收虽超过预期，但股价仍下跌，表明需要有更亮丽的表现来支持高估值。

据汤森路透数据，标普500指数成分企业中迄今已有10%公布了财报，其中50%获利超过预期，远低于历史平均水准的63%；逾67%营收超过预期，高于长期平均61%的水准。

道琼工业指数成份股中，保洁 、麦当劳 、微软 、强生 和Verizon Communications 下周将公布业绩。德州仪器 和星巴克 业绩也将出炉。

美国股市周一将因马丁路德金纪念日假期休市。

**观望企业支出迹象**

BMO的Ablin称，景气循环类股的业绩对于洞察整体经济形势将尤其重要。

“本轮周期的下一个支柱要由企业支出来推动，”他说。“我在寻觅显现企业拥有额外现金流并予以支出的线索，这意味着科技和工业企业财报将非常重要，尤其是他们的财测。”

另一个关键企业将是在线电影租赁公司Netflix Inc ，该股是2013年标普500指数中涨幅最大个股。该公司股价去年涨近三倍，引发对其可能步百思买 后尘的担忧。百思买2013年也是受欢迎的热股，但其股价周四创2002年以来最大单日跌幅，因假期购物季销售疲弱且获利预期悲观。

MKM Partners的首席市场技术分析师Jonathan Krinsky表示，“严重失望绝对可以轻易拖累大盘回落”，不过标普500指数可能在50日移动均线切入位寻获支撑，该水准较周五收盘1,838.70点低约1.7%。

“如果跌破该支撑，将是一段时间来首次跌至更低水准，”他说。“那么可能再次测试1,770点附近的12月低位。”

最近一周，道琼工业指数升0.1%，标普500指数下滑0.2%，Nasdaq指数涨0.6%。道琼工业指数和标普500指数距离纪录高位均咫尺之遥。

今年迄今，道琼工业指数跌0.7%，标普500指数跌0.5%，Nasdaq指数则涨0.5%。

汤森路透数据显示，标普500指数未来市盈率约为15.22倍，基本符合历史平均水准。尽管这表明估值并不是特别高，但可能仍难以进一步大幅上涨。

“负面财报打压股市下滑要比强劲业绩带动股市上涨的可能性更大，”Robert W. Baird & Co首席投资策略师Bruce Bittles表示。“当前水准下跌风险远大于上扬风险，这种情况或许要持续至我们消化掉该点位的部分过度涨幅。”