《焦点》零售经纪业务帮助摩根士丹利第四季获利胜预估

路透1月17日 - 摩根士丹利 公布第四季业绩好于市场预估，因零售经纪及资产管理业务赢得更多客户，并受益于股市上涨。

负责管理富有客户资金的零售经纪业务达到该行的利润率目标，摩根士丹利并上调未来数年的预估。其股价大涨4.38%至33.40美元，触及2009年11月来最高位，当时该行正从金融危机中逐步复苏。

第四季业绩凸显出摩根士丹利经历2008年困境后重组获得成效。其目前来自经纪和资产管理业务的营收超过股票承销和债券交易等传统投行业务的营收。

“他们正在按照既定方案前进，我认为这是一个较好的方向，”Ferguson Wellman资本管理公司的资产组合经理Ralph Cole表示。

摩根士丹利执行长戈尔曼(James Gorman)仍有工作要做。投行业务特别是债券交易业务，对第四季业绩造成拖累，并拉低了获利。

摩根士丹利第四季可归于普通股东的净利降至1.33亿美元，合每股0.07美元，2012年第四季分别为5.68亿美元和0.29美元。

根据汤森路透I/B/E/S，不计入包括12亿美元法律支出在内的特殊项目，季度获利为每股盈余0.50美元，高于分析师预期的0.45美元。

零售经纪业务当季营收为37.3亿美元，高于上年同期的33.3亿美元。

该业务收入增加，部分归功于该行2013年中期从花旗 手中买下两者合资企业尚未持有的零售业务35%股权。该部门所有收入现在全都进入摩根士丹利的口袋，该行在2009年同意数年内购买花旗的Smith Barney的全部股权。

该部门第四季税前利润率为19%，剔除一笔费用后的利润率达到20%。这受助于资金流入以及佣金增加，以及市场上扬。摩根士丹利上调2015年第四季利润率目标区间至22-25%，此前目标为20-22%。

上调预估虽然正面，但其财富管理业务利润率表现落后主要对手。例如，美国银行 财富管理业务第四季税前利润率为26.6%。

摩根士丹利希望提升财富管理业务利润率的一个途径是加大对客户的借贷规模。该行已经力促顾问增加对客户贷款，此举或许有所回报。首席财务官Ruth Porat在采访中对路透表示，该行2013年的贷款和借贷承诺较上年增长48%。

摩根士丹利发言人表示，近5%左右的财富管理客户目前在该行有贷款，比例明显低于竞争对手，但该行预计未来几年内将这一比例提高至10%，与同行相当。

**投行业务好坏不一**

摩根士丹利投资管理部门第四季营收跳增41%至8.42亿美元。

但投行业务表现好坏不一。剔除会计调整因素，债券交易营收下滑14%至6.94亿美元。

债券价格下跌，使得美国银行业来自固定收益及大宗商品交易等相关业务的营收均受到影响。花旗和高盛 这部分营收出现类似下滑，但美银和摩根大通 的债券交易营收增加。

和其他多数业者一样，股票市场也成为摩根士丹利的一个亮点。